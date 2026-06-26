Собянин: 10 летевших к Москве БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.
Опасность ракетной атаки в четверг, 25 июня, была объявлена на территории Московской области. Местных жителей призвали не выходить из дома или идти в укрытия. Кроме того, региональная РСЧС предупредила о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
В этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. В частности, дроны сбивали над территорией Крыма и акваторией Черного моря.