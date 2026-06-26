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Вблизи Москвы сбиты 13 беспилотников

Силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Росавиация сообщала, что в районе московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В 00:30 мск МЧС сообщило, что на территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также возможны перебои в работе мобильного интернета.

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