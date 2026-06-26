Собянин сообщил об отражении атаки уже 13 БПЛА на подлете к Москве

Сбито еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожены ещё три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
25 июня на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков вражеского беспилотника.
Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.
19 июня восьмилетняя девочка погибла при ударе украинских дронов по подмосковному городу Жуковский. В момент происшествия она находилась дома с бабушкой.