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Собянин сообщил об отражении атаки уже 13 БПЛА на подлете к Москве

Сбито еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены ещё три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

25 июня на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков вражеского беспилотника.

Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.

19 июня восьмилетняя девочка погибла при ударе украинских дронов по подмосковному городу Жуковский. В момент происшествия она находилась дома с бабушкой.

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