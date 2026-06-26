Силы ПВО сбили 13 летевших на Москву дронов ВСУ

«ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, позднее добавив о ликвидации ещё трёх дронов.
По данным властей, сейчас на месте падение обломков украинских БПЛА работают столичные эксперты служб экстренного реагирования. О деталях и возможных последствиях на земле не сообщали.
Этой же ночью предупреждение о воздушной тревоге объявили в Севастополе. На фоне опасности атаки БПЛА власти закрыли движение транспорта по Крымскому мосту.
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