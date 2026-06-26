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Фигурантов дела о выводе 30 миллиардов рублей через Qiwi арестовали в Москве

В Москве по делу о незаконном выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежную систему Qiwi арестованы трое фигурантов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил «Коммерсант».

В Москве по делу о незаконном выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей через платежную систему Qiwi арестованы трое фигурантов. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил «Коммерсант».

Под стражу помещены руководители и собственники группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами операторов сотовой связи.

По версии следствия, в 2022—2023 годах через подконтрольные организации зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием украденных персональных данных. Счета использовались для нелегальных переводов и расчетов в теневом секторе — онлайн-казино, букмекерских конторах и наркоторговле. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. При обысках изъяты документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных, говорится в сообщении.

Силовики из Камчатского края задержали 44-летнего владельца интернет-наркошопа, проживающего в Балашихе. Мужчина отмыл более 100 миллионов рублей на незаконной деятельности.

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