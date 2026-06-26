Фигурантов дела о выводе 30 миллиардов рублей через Qiwi арестовали в Москве

По версии следствия, в 2022—2023 годах через подконтрольные организации зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием украденных персональных данных. Счета использовались для нелегальных переводов и расчетов в теневом секторе — онлайн-казино, букмекерских конторах и наркоторговле. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. При обысках изъяты документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных, говорится в сообщении.