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Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 направлявшегося к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака трех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 21.

24 июня Министерство обороны отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами.

19 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.

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