Сто литров алкоголя продавали в Хабаровском крае без разрешения

В Амурском районе полицейские изъяли более 100 литров алкоголя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверка прошла в трех точках оптово-розничной торговли. Там обнаружили 255 бутылок со спиртным общей стоимостью 42 тысячи рублей. При этом в магазинах не было разрешительных документов на продажу крепкого алкоголя.
— Выявлено три административных правонарушения — нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Изъятая алкогольная продукция помещена на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, 27 июня в Хабаровском крае не будет продаваться алкоголь.