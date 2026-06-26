Сто литров алкоголя продавали в Хабаровском крае без разрешения

— Выявлено три административных правонарушения — нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Изъятая алкогольная продукция помещена на ответственное хранение, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.