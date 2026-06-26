Собянин сообщил о ликвидации уже 23 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще два беспилотника (БПЛА). В общей сложности это уже 23-й ликвидированный БПЛА.