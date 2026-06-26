Собянин сообщил о ликвидации уже 23 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще два беспилотника (БПЛА). В общей сложности это уже 23-й ликвидированный БПЛА.
— Два БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАКС.
25 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины. При этом силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников ВСУ над регионами России.
Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 пострадали в результате удара украинских БПЛА по Керченскому полуострову.