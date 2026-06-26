На вымогательстве 20 тыс руб под Волгоградом поймали злостную рецидивистку

К полицейским обратился 40-летний мужчина, который сообщил о том, что у него вымогает деньги малознакомая односельчанка. С его слов 19 июня около двух часов ночи она заявился к нему домой и размахивая предметом похожим на пистолет потребовала 20 тысяч рублей. Якобы он задолжал ей из-за того, что когда-то оказывал знаки внимания. Свои требования фигурантка решила подкрепить ударами «пистолета». Била она его также руками и головой. Испугавшись, мужчина пообещал ей достать требуемую сумму в короткий срок. А вымогательница, напоследок пригрозив мужчине расправой, если он не принесет деньги ей домой, ушла.