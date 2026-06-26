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На вымогательстве 20 тыс руб под Волгоградом поймали злостную рецидивистку

40-летняя женщина решила припугнуть малознакомого ровесника и стребовать с него деньги за то, что кога-то он оказывал ей знаки внимания.

В Старополтавском районе суд отправил под стражу на время следствия 40-летнюю жительницу села Старая Полтавка за вымогательство 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

К полицейским обратился 40-летний мужчина, который сообщил о том, что у него вымогает деньги малознакомая односельчанка. С его слов 19 июня около двух часов ночи она заявился к нему домой и размахивая предметом похожим на пистолет потребовала 20 тысяч рублей. Якобы он задолжал ей из-за того, что когда-то оказывал знаки внимания. Свои требования фигурантка решила подкрепить ударами «пистолета». Била она его также руками и головой. Испугавшись, мужчина пообещал ей достать требуемую сумму в короткий срок. А вымогательница, напоследок пригрозив мужчине расправой, если он не принесет деньги ей домой, ушла.

Оперативники, выясняя обстоятельства, вышли на фигурантку, которая, как оказалось, уже шесть раз была судима за разные преступления. Теперь она ждет окончания следствия за решеткой — ей грозит до семи лет лишения свободы.

А в Волгограде суд дело еще блогера, подозреваемого в вымогательстве, уже передали в суд на рассмотрение.