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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 28

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к городу еще 15 беспилотников. Всего с начала ночи вблизи Москвы уничтожен 28 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к городу еще 15 беспилотников. Всего с начала ночи вблизи Москвы уничтожен 28 БПЛА.

Росавиация сообщала, что в районе московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово действуют ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

В 00:30 мск МЧС сообщило, что на территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также возможны перебои в работе мобильного интернета.

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