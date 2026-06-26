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Массовые отключения света устраняются в Запорожской области

В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после аварийных отключений, затронувших значительную часть региона.

В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после аварийных отключений, затронувших значительную часть региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам главы региона, специалисты энергетических служб уже приступили к устранению последствий аварии и принимают меры для стабилизации подачи электроэнергии.

Балицкий отметил, что, несмотря на перебои с электроснабжением, объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Власти региона заверили, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, а ситуация находится под контролем профильных служб.

Как отметил губернатор, специалисты поэтапно восстанавливают электроснабжение по мере устранения повреждений на сетях. Жителей региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о ходе аварийно-восстановительных работ.

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