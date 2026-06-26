Собянин сообщил об уничтожении уже 28 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 28.
В период с 07:00 до 20:00 24 июня российские силы ПВО сбили 245 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской областями и другими регионами страны.
21 июня украинские беспилотные летательные аппараты также атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
Кроме того, в тот же день возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.