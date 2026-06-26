Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свет отключили в значительной части Запорожской области

Значительная часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварийных отключений. Губернатор региона Евгений Балицкий прокомментировал ситуацию в своём канале в «Максе». Он заверил, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать.

Источник: Life.ru

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.

Специалисты уже занимаются стабилизацией подачи электроэнергии. Бригады энергетиков работают над устранением неполадок, чтобы как можно скорее восстановить нормальное снабжение потребителей.

Этой же ночью проблемы со светом возникли и в соседнем регионе. Во всех округах Херсонской области зафиксировали полные или частичные отключения электроэнергии. Причины столь масштабного сбоя администрация пока не уточняет. Жителям приходится ждать восстановления сетей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.