Свет отключили в значительной части Запорожской области

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», — написал он.
Специалисты уже занимаются стабилизацией подачи электроэнергии. Бригады энергетиков работают над устранением неполадок, чтобы как можно скорее восстановить нормальное снабжение потребителей.
Этой же ночью проблемы со светом возникли и в соседнем регионе. Во всех округах Херсонской области зафиксировали полные или частичные отключения электроэнергии. Причины столь масштабного сбоя администрация пока не уточняет. Жителям приходится ждать восстановления сетей.
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