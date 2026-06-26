Свет отключили в значительной части Запорожской области

Этой же ночью проблемы со светом возникли и в соседнем регионе. Во всех округах Херсонской области зафиксировали полные или частичные отключения электроэнергии. Причины столь масштабного сбоя администрация пока не уточняет. Жителям приходится ждать восстановления сетей.