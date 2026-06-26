В Индии львица утащила пятилетнего мальчика в лес и убила

Ранее Life.ru писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш тигр-людоед за два дня растерзал двух человек — 60-летнего фермера и 50-летнюю женщину. Лесники установили клетки с приманками и фотоловушки, а также осматривают территорию с помощью дронов. За неполные два месяца в этом районе от нападений диких кошек погибли уже шесть человек.