Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 направлявшихся к Москве БПЛА

Сбито еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 30 ликвидированный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков дронов ВСУ.
15 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ региона погибли три человека.