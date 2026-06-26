Число сбитых на подлёте к Москве дронов за ночь возросло до 30

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин, позднее добавил сообщения про ещё семнадцать сбитых аппаратов.
На всех точках падения обломков дронов работают специалисты служб экстренного реагирования. Эксперты продолжают изучать детали.
Перед этим мэр Москвы сообщал о 13 подбитых дронах ВСУ. Первое сообщение о налёте украинских беспилотников на столицу за сутки появилось после двух часов ночи.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше