Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 304

Ранее Life.ru писал, что во Франции выявили первый за 12 лет случай заболевания Эболой. Заболевшим оказался врач, вернувшийся из Демократической Республики Конго после гуманитарной миссии. Других сведений о состоянии медика и месте его госпитализации не приводилось.