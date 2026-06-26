Подсудимые по делу о взрыве в «Центре плова» отрицают свою вину

Мощный взрыв в популярном кафе «Центр плова» прогремел 26 февраля, после чего начался пожар. Погибли 12 человек, еще 16 получили различные травмы. Большинство погибших и пострадавших — работники общепита, передает «КТК».
Со слов гособвинителя Елены Сайлаубековой, технической причиной взрыва стало образование взрывоопасной газовоздушной смеси в отдельном помещении кафе, произошедшее в результате утечки газа при разрыве стенки газового баллона, находившегося в помещении коридора кухонной зоны.
Следствие по взрыву в кафе длилось почти четыре месяца. На скамье подсудимых:
владелец общепита; директор газовой заправки; доставщик баллонов.
«Им вменяют нарушение норм безопасности и эксплуатации бытовых емкостей. На заседании они запретили показывать свои лица», — говорится в репортаже.
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