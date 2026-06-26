Хабаровские спасатели отправились искать пропавший в Приморье вертолёт Robinson

Четыре спасателя МЧС России по Хабаровскому краю отправились в Приморье на поиски пропавшего вертолета Robinson R44. На прошедших выходных судно выполняло смотровые работы с воздуха, а после — перестало выходить на связь. Разведка установила предполагаемое место происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Robinson R44 в минувшее воскресенье, 21 июня, выполнял полет из поселка Терней в село Единка. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, проводившие лесоавиационные работы. Однако в обозначенное время экипаж не вышел на связь.
Позднее выяснилось, что пропавший вертолет принадлежит ООО «Гранат». За три дня до инцидента с фирмы сняли ограничения, наложенные на работу компании Росавиацией после обнаружения многочисленных нарушений.
Главой организации и единственным учредителем является Василий Чихунов. В 2024 году СМИ связывали его имя с инцидентом, произошедшем на территории приморского заповедника «Земля леопарда». Утверждается, что вертолет пролетел над охраняемой территорией, в результате чего шум распугал гнездовья редких птиц и тюленей. Итогом правонарушения стал штраф.
На данный момент по факту исчезновения Robinson R44 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
В среду сотрудникам МЧС, проводившим воздушную разведку, удалось зафиксировать помехи в радиосигнале в 12 километрах северо-западнее поселка Светлая. Нарушения связи могут указывать на местонахождение пропавшего судна.
Для проведения радиомониторинга в Тернейском округе Приморья хабаровские спасатели задействуют вертолет Ми-8.