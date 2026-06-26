Наркокурьер из Находки получил 12 лет колонии за попытку сбыта запрещённого вещества

В январе 2026 года мужчина перевёз из Артёма в Находку 110 граммов смеси, содержащей наркотическое вещество. Часть — около 55 граммов — он уже успел распределить на 40 разовых доз и спрятать в тайники для бесконтактной продажи. Остальную часть он сохранил для будущего сбыта. Однако завершить преступление не удалось: курьер был задержан правоохранителями, а наркотики изъяты.