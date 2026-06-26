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Наркокурьер из Находки получил 12 лет колонии за попытку сбыта запрещённого вещества

Молодой иностранец устроился в наркомагазин ради заработка.

Источник: PrimaMedia.ru

Находкинский городской суд вынес приговор 27-летнему гражданину иностранного государства, проживающему в Находке, за покушение на крупномасштабный сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«С учётом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в августе 2025 года осуждённый устроился в преступную онлайн-структуру, занимавшуюся распространением наркотических средств через интернет. По указанию организаторов он получал партии запрещённых веществ, расфасовывал их и размещал в тайниках на территории Приморья.

В январе 2026 года мужчина перевёз из Артёма в Находку 110 граммов смеси, содержащей наркотическое вещество. Часть — около 55 граммов — он уже успел распределить на 40 разовых доз и спрятать в тайники для бесконтактной продажи. Остальную часть он сохранил для будущего сбыта. Однако завершить преступление не удалось: курьер был задержан правоохранителями, а наркотики изъяты.

В ходе последующего обыска в его квартире обнаружили ещё 50 свёртков с разовыми дозами психотропных веществ.

Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование в отношении других участников организованной преступной группы продолжается.

Напомним, что расследование дела против студента из Колумбии, распространявшего наркотики через закладки во Владивостоке. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.