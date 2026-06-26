В Приморье водитель уснул за рулем и врезался в грузовик, пострадал пассажир

Водитель микроавтобуса нарушил требования правил дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика, в результате чего произошло столкновение. Пассажир микроавтобуса получил телесные повреждения, которые эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью. Сам автомобилист пояснил сотрудникам полиции, что видел идущий впереди грузовик, но его сильно клонило в сон. На какой-то момент он уснул за рулем, а когда проснулся, до впереди идущей машины оставалось всего два метра. Предотвратить столкновение не удалось.