В Приморье водитель уснул за рулем и врезался в грузовик, пострадал пассажир

В Приморском крае Ольгинский районный суд вынес постановление по делу водителя микроавтобуса, который уснул за рулем и совершил столкновение с грузовиком. Авария произошла в ноябре прошлого года на автодороге «Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Водитель микроавтобуса нарушил требования правил дорожного движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика, в результате чего произошло столкновение. Пассажир микроавтобуса получил телесные повреждения, которые эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью. Сам автомобилист пояснил сотрудникам полиции, что видел идущий впереди грузовик, но его сильно клонило в сон. На какой-то момент он уснул за рулем, а когда проснулся, до впереди идущей машины оставалось всего два метра. Предотвратить столкновение не удалось.
В суде и водитель, и пострадавший просили рассмотреть дело в их отсутствие. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к виновнику ДТП. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.