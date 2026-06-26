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В Омской области погиб пассажир перевернувшегося на трассе автомобиля

Смертельная авария произошла вчера в Кормиловском районе, на автодороге Сыропятское—Калачинск.

Источник: Комсомольская правда

О дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом рассказали в региональной Госавтоинспекции. В перевернувшемся на автодороге Сыропятское — Калачинск автомобиле, в следствии полученных травм, скончался 43-летний мужчина.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурной части ОМВД России по Кормиловскому 25 июня в 16:50 часов. Выехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что на автодороге Сыропятское — Калачинск произошло столкновение двух автомобилей марки «ВАЗ». Удар автомобилей был настолько сильным, что одна из машин перевернулась. В результате кульбита водитель и пассажир перевернувшегося авто были на скорой помощи доставлены в ближайшую больницу. К сожалению, сидевший на пассажирском сидении 43-летний мужчина скончался в стационаре. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.