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В США женщину заподозрили в убийстве дочери и внуков

Жительница штата Нью-Йорк подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков.

В американском штате Нью-Йорк полиция расследует гибель женщины и четырех детей, в которой подозревают 64-летнюю местную жительницу Эми Стедман, сообщает телеканал АВС.

Тела погибших были обнаружены в квартире города Меканиквилл после того, как соседи сообщили правоохранителям, что семья несколько дней не появлялась на виду.

По данным следствия, среди жертв оказались дочь Стедман — 44-летняя Сара Майерс — и четверо ее детей в возрасте от 10 до 13 лет. Сама предполагаемая подозреваемая также была найдена мертвой на месте происшествия.

Следователи считают, что причиной трагедии могло стать преднамеренное отравление. В квартире обнаружили большое количество лекарственных препаратов, включая рецептурные медикаменты. Сейчас специалисты продолжают токсикологические исследования, а полиция изучает собранные улики и обстоятельства произошедшего.

Ранее в американском штате Пенсильвания произошла семейная трагедия, жертвами которой стали три человека. В доме в Южной Филадельфии 67-летняя Дженис Пикано застрелила свою 18-летнюю внучку Анджелину, страдавшую аутизмом.

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