Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус загорелся на улице Ольги Жилиной в Новосибирске

Пламя вспыхнуло в подкапотном пространстве автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 июня в Новосибирске загорелся микроавтобус Toyota Hiace Regius. Инцидент произошел возле дома № 73 на улице Ольги Жилиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеграм-канала АСТ-54 Black.

Пламя вспыхнуло в подкапотном пространстве автомобиля. Водитель микроавтобуса не пострадал. На место оперативно приехали пожарные. Они быстро потушили машину.

Редакция КП-Новосибирск уже направила запрос в региональное управление МЧС. Журналисты хотят выяснить все обстоятельства случившегося.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше