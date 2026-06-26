Микроавтобус загорелся на улице Ольги Жилиной в Новосибирске

Утром 26 июня в Новосибирске загорелся микроавтобус Toyota Hiace Regius. Инцидент произошел возле дома № 73 на улице Ольги Жилиной. Об этом сообщили в пресс-службе телеграм-канала АСТ-54 Black.
Пламя вспыхнуло в подкапотном пространстве автомобиля. Водитель микроавтобуса не пострадал. На место оперативно приехали пожарные. Они быстро потушили машину.
Редакция КП-Новосибирск уже направила запрос в региональное управление МЧС. Журналисты хотят выяснить все обстоятельства случившегося.
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