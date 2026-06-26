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В НСО водителя скорой осудили после ДТП с беременной пациенткой

Машина скорой съехала в кювет и опрокинулась на трассе в Краснозёрском районе в условиях тумана и наледи.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области водителя скорой помощи осудили после ДТП, в котором тяжело пострадала беременная пациентка. Приговор вынес Краснозёрский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Авария произошла утром 22 октября 2025 года на дороге К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Краснозёрском районе. За рулём технически исправного автомобиля скорой помощи находился водитель.

«В кабине автомобиля на переднем пассажирском сиденье находился фельдшер, а в салоне — пациентка», — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что машина двигалась в сторону Карасука в сложных дорожных условиях: на трассе был туман, а проезжая часть покрылась наледью. Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего скорая съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пассажирка получила травмы, опасные для жизни. Из-за полученных повреждений врачам пришлось провести преждевременное оперативное родоразрешение — кесарево сечение. Суд признал, что это напрямую связано с травмами, полученными в аварии, и расценил вред здоровью как тяжкий.

Водитель полностью признал вину. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу.