В НСО водителя скорой осудили после ДТП с беременной пациенткой

В Новосибирской области водителя скорой помощи осудили после ДТП, в котором тяжело пострадала беременная пациентка. Приговор вынес Краснозёрский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Авария произошла утром 22 октября 2025 года на дороге К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Краснозёрском районе. За рулём технически исправного автомобиля скорой помощи находился водитель.
«В кабине автомобиля на переднем пассажирском сиденье находился фельдшер, а в салоне — пациентка», — уточнили в пресс-службе.
Суд установил, что машина двигалась в сторону Карасука в сложных дорожных условиях: на трассе был туман, а проезжая часть покрылась наледью. Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего скорая съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пассажирка получила травмы, опасные для жизни. Из-за полученных повреждений врачам пришлось провести преждевременное оперативное родоразрешение — кесарево сечение. Суд признал, что это напрямую связано с травмами, полученными в аварии, и расценил вред здоровью как тяжкий.
Водитель полностью признал вину. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Приговор пока не вступил в законную силу.