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Питбайк столкнулся с авто и опрокинулся на пешехода в Новосибирске

В результате аварии пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 25 июня в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием питбайка, легковушки и пешехода. Авария случилась около трех часов ночи у дома № 81 на улице Героев Революции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Водитель питбайка OXO 2010 года рождения ехал со стороны улицы Чапаева в сторону Ростовской. При перестроении в средний ряд он столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Lanos, которым управлял водитель 2006 года рождения.

После удара питбайк опрокинулся. В этот момент у края проезжей части стояла припаркованная машина, из которой выходила женщина. Мотоцикл задел пешехода.

В результате аварии пострадали два человека. Это водитель питбайка и женщина-пешеход 1979 года рождения. Обоих доставили в больницу.