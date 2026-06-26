Питбайк столкнулся с авто и опрокинулся на пешехода в Новосибирске

Ночью 25 июня в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием питбайка, легковушки и пешехода. Авария случилась около трех часов ночи у дома № 81 на улице Героев Революции. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.