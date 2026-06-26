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В Каракасе выстроились очереди за продовольствием и бензином

Одна из покупательниц предположила, что последствия землетрясения могут привести к дефициту продуктов питания и росту цен на них.

КАРАКАС, 26 июня. /ТАСС/. В Каракасе после разрушительного землетрясения образовались длинные очереди в продуктовых магазинах и на бензоколонках.

В супермаркете в столичном районе Санта-Фе-Норте образовались очереди к каждой из 12 касс, где покупателям пришлось ждать более 40 минут. Одна из покупательниц рассказала корреспонденту ТАСС, что последствия землетрясения могут привести к дефициту продуктов питания и росту цен на них, поэтому она «решила заранее купить необходимое».

Покупателей возле супермаркета скопилось так много, что водителям негде было припарковаться. Образовалась очередь к бензоколонке.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 235 человек погибли, 4,3 тыс. получили ранения. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.

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