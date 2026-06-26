В Омске мошенники ограбили вдову военного на три миллиона рублей

В Омске 30-летняя жительница Октябрьского округа стала жертвой крупного мошенничества и лишилась 3 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, 12 июня женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником военкомата. Он сообщил о якобы положенных выплатах в связи с гибелью супруга в зоне специальной военной операции и попросил назвать номер СНИЛС для записи на приём.
После этого омичке пришло уведомление о якобы несанкционированном входе в её аккаунт на «Госуслугах». Вскоре ей перезвонил «специалист техподдержки», который заявил о взломе личного кабинета и скачивании документов.
Далее в разговор включился человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил о якобы угрозе уголовной ответственности за «финансирование террористической организации» и убедил женщину включить демонстрацию экрана, установить приложение для видеосвязи и выполнять его инструкции.
Затем мошенники потребовали снять все сбережения и передать их «для экспертизы». Деньги у потерпевшей забрал курьер.
Спустя десять дней женщина самостоятельно обратилась в силовые структуры и узнала, что никакого сотрудника ФСБ, с которым она общалась, не существует. После этого она написала заявление в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает причастных к преступлению и напоминает о необходимости не сообщать личные данные по телефону и сразу прекращать подозрительные разговоры.