Мошенники запускают фейковые лотереи в России

Злоумышленники создают фишинговые сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или крупных банков, и рассылают ссылки в мессенджерах и соцсетях. На таких площадках пользователям предлагают «колесо фортуны», тесты или розыгрыши с якобы гарантированным призом. Суммы обещают солидные — от 12 до 25 тысяч рублей. Однако, как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка», истинная цель аферистов — под предлогом начисления выигрыша получить персональные и платёжные данные жертвы, пишет «Радио 1».
Эксперты настоятельно рекомендуют не вводить реквизиты банковских карт, включая CVC/CVV-код, на сайтах, которые сулят лёгкие деньги. В «Мошеловке» подчеркнули: ни государственные структуры, ни известные банки не проводят лотерей и розыгрышей с гарантированными выплатами за выполнение простых действий. Если пользователю приходит такое предложение — это почти наверняка мошенничество.
Специалисты советуют проверять адреса сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать данные карт. В случае сомнений лучше обратиться в официальную поддержку банка или на платформу «Мошеловка». В организации добавили, что подобные схемы активизировались в последнее время, поэтому бдительность никогда не бывает лишней.