Мошенники запускают фейковые лотереи в России

Злоумышленники создают фишинговые сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или крупных банков, и рассылают ссылки в мессенджерах и соцсетях. На таких площадках пользователям предлагают «колесо фортуны», тесты или розыгрыши с якобы гарантированным призом. Суммы обещают солидные — от 12 до 25 тысяч рублей. Однако, как сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка», истинная цель аферистов — под предлогом начисления выигрыша получить персональные и платёжные данные жертвы, пишет «Радио 1».