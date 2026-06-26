Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке бабушка отравила дочь и четырёх внуков и умерла сама

В штате Нью-Йорк разворачивается жуткая семейная драма. Полиция города Меканиквилл подозревает 64-летнюю жительницу в убийстве своей дочери и четырёх внуков. Тела всех пятерых были обнаружены во вторник в одной из квартир после того, как обеспокоенные соседи заявили, что не видели семью несколько дней.

Источник: Life.ru

Жертвами трагедии стали 44-летняя Сара Майерс и её четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет. Сама подозреваемая — 64-летняя Эми Стедман — также мертва. По данным полиции, речь идёт о преднамеренном отравлении.

«Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти своих близких», — заявил журналистам глава городской полиции Уильям Рэббит.

В квартире были обнаружены многочисленные рецептурные и безрецептурные лекарства. Токсикологические анализы пока продолжаются, однако у следователей уже есть достаточно оснований считать, что именно преднамеренное отравление стало причиной гибели всей семьи.

Ранее Life.ru писал, что в квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены тела двух сестёр-иностранок с ножевыми ранениями. Следствие проверяет версию о причастности сожителя одной из погибших к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи опрашивают соседей и устанавливают местонахождение подозреваемого.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.