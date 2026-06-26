В Нью-Йорке бабушка отравила дочь и четырёх внуков и умерла сама

В штате Нью-Йорк разворачивается жуткая семейная драма. Полиция города Меканиквилл подозревает 64-летнюю жительницу в убийстве своей дочери и четырёх внуков. Тела всех пятерых были обнаружены во вторник в одной из квартир после того, как обеспокоенные соседи заявили, что не видели семью несколько дней.