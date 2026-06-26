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Мэр Москвы сообщил об устранении 35 БПЛА, летевших на столицу

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Система ПВО Минобороны уничтожила уже 35 БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Мэр Москвы.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку 33 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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