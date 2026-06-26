Мэр Москвы сообщил об устранении 35 БПЛА, летевших на столицу

Силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
Общее число сбитых дронов достигло 35.
25 июня стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. В частности, дроны сбивали над территорией Крыма и акваторией Черного моря.
24 июня подъезд жилого дома обрушился при ударе дрона ВСУ по Горловке в Донецкой Народной Республике. Погибли трое человек. Также полностью уничтожен один из автомобилей.