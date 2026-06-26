СК взял на контроль ЧП с гибелью жительницы Крыма в больнице: женщине не стали оказывать помощь

В одной их больниц Крыма в феврале случилось ЧП. По словам заявителя, местная жительница попала в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Однако врачи не оказали ей экстренную помощь. В результате женщина скончалась на следующий день. В связи с этим возбуждено и расследуется уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад с обстоятельствами смерти жительницы Крыма. Соответствующее уведомление опубликовал информационный центр Следкома в Telegram-канале.