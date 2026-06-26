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Собянин сообщил о 36-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Сбит еще один дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбит еще один дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

24 июня подъезд жилого дома обрушился при ударе дрона ВСУ по Горловке в Донецкой Народной Республике. Погибли трое человек. Также полностью уничтожен один из автомобилей.

Утром 22 июня Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города.

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