Собянин сообщил о 36-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Сбит еще один дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 13-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
24 июня подъезд жилого дома обрушился при ударе дрона ВСУ по Горловке в Донецкой Народной Республике. Погибли трое человек. Также полностью уничтожен один из автомобилей.
Утром 22 июня Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате ракетного удара были повреждены многоквартирные дома и десятки машин. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города.