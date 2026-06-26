Пожар на USS Indianapolis: экипаж тушил огонь на базе Мейпорт

Пожар произошёл на американском прибрежном боевом корабле USS Indianapolis (LCS-17), который швартуется на военно-морской базе Мейпорт во Флориде, сообщает USNI News. В результате инцидента пострадали семь военнослужащих, их доставили в госпиталь с лёгкими травмами.
Как уточняется в заявлении Командования надводных сил Атлантического флота США, все госпитализированные моряки в тот же день получили разрешение вернуться на корабль после полудня. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
По данным издания, сигнал о пожаре поступил около 11:30 утра 24 июня, что соответствует 18:30 по московскому времени. Экипаж корабля самостоятельно ликвидировал возгорание до того, как оно распространилось.
База Мейпорт используется для кораблей прибрежной зоны типа Freedom. USS Indianapolis (LCS-17) входил в состав корабельной ударной группы, которая в 2024 году действовала в районе Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря вместе с эсминцами USS Stockdale и USS Spruance, где отражала атаку йеменских хуситов.
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