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Новосибирцу грозит до двух лет колонии за угрозу утопить пристава в реке

Мужчина обещал избить и утопить сотрудницу в реке из-за списания денег на погашение алиментного долга.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Первомайского района Новосибирска грозит уголовное наказание за угрозы в адрес судебного пристава. Мужчина обещал избить и утопить сотрудницу в реке из-за списания денег на погашение алиментного долга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В апреле 2026 года приставы принудительно списали со счета 35-летнего должника солидную сумму в счет погашения задолженности по алиментам. Мужчина пришел в ярость и позвонил на рабочий телефон судебному приставу.

В ходе разговора неплательщик в грубой нецензурной форме пригрозил сотруднице избиением и убийством. В частности, он пообещал утопить ее в реке Иня.

Прокуратура Первомайского района уже утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 296 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за угрозу убийством или причинением вреда здоровью в отношении сотрудника органов принудительного исполнения в связи с исполнением судебного решения.

Ознакомившись с записью телефонного разговора, обвиняемый полностью признал вину. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. За совершенное преступление мужчине грозит до двух лет принудительных работ или лишения свободы.