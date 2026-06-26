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Число погибших от землетрясения в Венесуэле выросло до 235 человек

Количество погибших в результате крупного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек. Ещё более 4,3 тысячи жителей получили травмы. Эти данные озвучил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо.

Источник: Life.ru

«К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения», — сказал глава ведомства.

Министр добавил, что медики оказали помощь более чем 4 300 пострадавшим. Среди них есть люди с лёгкими повреждениями, но также много тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести или получил тяжёлые ранения. Многим потребовалась операция. Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в штате Ла-Гуайра.

Ранее стало известно, что число пропавших без вести после серии мощных толчков превысило 40 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей под руинами зданий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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