Число погибших от землетрясения в Венесуэле выросло до 235 человек

«К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения», — сказал глава ведомства.
Министр добавил, что медики оказали помощь более чем 4 300 пострадавшим. Среди них есть люди с лёгкими повреждениями, но также много тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести или получил тяжёлые ранения. Многим потребовалась операция. Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в штате Ла-Гуайра.
Ранее стало известно, что число пропавших без вести после серии мощных толчков превысило 40 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей под руинами зданий.
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