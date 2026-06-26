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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 235

Количество погибших в результате землетрясения возросло до 235 человек, проинформировал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 235 человек, проинформировал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 4300.

«Мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили лёгкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжёлые, многим потребовались хирургические вмешательства», — сказал Альварадо.

Комментарий прозвучал в эфире государственного телеканала VTV.

«235 человек поступили в больницы уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления в медицинские учреждения», — заявил он.

По словам Альварадо, наибольшее число погибших и раненых зафиксировано в штате Ла-Гуайра.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

В Госдепе США заявили, что Венесуэла получила поддержку двух спасательных отрядов.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий подземных толчков.

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