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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

Всего за день инспекторы выявили 275 нарушений правил дорожного движения.

В Хабаровском крае за 25 июня произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ГАИ, за сутки на дорогах края случились два столкновения автомобилей, один наезд на пешехода и один съезд с дороги. Подробности аварий не приводятся, но статистика снова показывает, что летний сезон не делает дороги спокойнее: опасными остаются и городские улицы, и загородные участки.

Всего за день инспекторы выявили 275 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 13 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, причём пять таких случаев пришлись на Хабаровск.

Ещё 15 человек сели за руль без прав или после лишения, пятеро из них — в краевой столице. Кроме того, 14 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а 12 пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части.

В Госавтоинспекции напоминают, что большинство тяжёлых аварий начинается с привычных нарушений: лишней скорости, невнимательности, нетрезвого вождения и попытки проскочить там, где нужно остановиться. Водителей и пешеходов просят не рисковать ради нескольких секунд.