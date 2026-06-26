Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае за 25 июня произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГАИ, за сутки на дорогах края случились два столкновения автомобилей, один наезд на пешехода и один съезд с дороги. Подробности аварий не приводятся, но статистика снова показывает, что летний сезон не делает дороги спокойнее: опасными остаются и городские улицы, и загородные участки.
Всего за день инспекторы выявили 275 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 13 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, причём пять таких случаев пришлись на Хабаровск.
Ещё 15 человек сели за руль без прав или после лишения, пятеро из них — в краевой столице. Кроме того, 14 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а 12 пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части.
В Госавтоинспекции напоминают, что большинство тяжёлых аварий начинается с привычных нарушений: лишней скорости, невнимательности, нетрезвого вождения и попытки проскочить там, где нужно остановиться. Водителей и пешеходов просят не рисковать ради нескольких секунд.