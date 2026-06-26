Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

По данным ГАИ, за сутки на дорогах края случились два столкновения автомобилей, один наезд на пешехода и один съезд с дороги. Подробности аварий не приводятся, но статистика снова показывает, что летний сезон не делает дороги спокойнее: опасными остаются и городские улицы, и загородные участки.