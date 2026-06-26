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В СНТ Екатеринбурга ночью сгорела частная баня

В Екатеринбурге ночью произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ночью 26 июня 2026 года произошел пожар в садовом товариществе на 8 километре Чусовского тракта. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 0:23.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Чусовской тракт, 8 километр, садовое товарищество. На площади 20 квадратных метров сгорела частная баня, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 14 человек личного состава и 3 единиц техники. В 0:45 им удалось локализовать огонь, а еще через 6 минут — полностью потушить возгорание. Затем огнеборцы приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций бани. Все работы завершились в 2:30.

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