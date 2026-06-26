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Собянин сообщил о ликвидации уже 39 беспилотников, летевших на Москву

Сбито еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 39-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 39-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Отражена атака трех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Утром 24 июня Министерство обороны отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 323 украинских дрона над российскими регионами.

24 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион погибли два человека и еще два пострадали. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры в регионе не зафиксировали.

Двумя днями ранее, 22 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.

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