В Ангарске разыскивают мужчину, избившего посетителя кафе

Полиция Ангарска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в нападении на посетителя кафе в 87-м квартале. Инцидент произошёл вечером 16 июня — между гостями заведения вспыхнул словесный конфликт, который позже перерос в драку.
— Злоумышленник нанёс оппоненту телесные повреждения и скрылся до приезда правоохранителей, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, крепкое телосложение, тёмные коротко стриженые волосы, носит бороду. Был одет в белую футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.