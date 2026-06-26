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В Ангарске разыскивают мужчину, избившего посетителя кафе

Конфликт в заведении перерос в драку, нападавший скрылся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полиция Ангарска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в нападении на посетителя кафе в 87-м квартале. Инцидент произошёл вечером 16 июня — между гостями заведения вспыхнул словесный конфликт, который позже перерос в драку.

— Злоумышленник нанёс оппоненту телесные повреждения и скрылся до приезда правоохранителей, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 35−40 лет, рост 160−165 см, крепкое телосложение, тёмные коротко стриженые волосы, носит бороду. Был одет в белую футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки с белой подошвой.