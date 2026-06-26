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Жителя Прикамья отправили в колонию за избиение своих детей

Дети испытывали физическую боль и нравственные страдания.

Жителя Верещагинского округа отправили в колонию за избиение своих детей.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, в 2025 году мужчина регулярно набрасывался с кулаками на 14-летнего подростка и 9-летнего ребёнка. Как отмечают в ведомстве, он совершал в отношении них и другие насильственные действия, которые причиняли детям не только физическую боль, но и нравственные страдания.

В отношении местного жителя были возбуждены уголовные дела за истязание по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и нанесение побоев по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ.

Решением суда отца приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, его заставили выплатить пострадавшим детям 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Напомним, ранее суд обязал няню, которая била и бросала годовалого малыша, выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.