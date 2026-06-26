Жителя Прикамья отправили в колонию за избиение своих детей

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, в 2025 году мужчина регулярно набрасывался с кулаками на 14-летнего подростка и 9-летнего ребёнка. Как отмечают в ведомстве, он совершал в отношении них и другие насильственные действия, которые причиняли детям не только физическую боль, но и нравственные страдания.