Точка в деле Усольцевых: названы сроки поисков пропавшей семьи

«По закону гражданина можно объявить умершим, если в месте его жительства нет сведений о нём в течение пяти лет. Но есть важное исключение: если человек пропал при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание предполагать гибель от несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев. Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски. Поэтому у семьи уже сейчас есть право подать в суд с просьбой объявить их умершими», — пояснил юрист.