Точка в деле Усольцевых: названы сроки поисков пропавшей семьи

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых могут признать умершей при определенных условиях.
Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, продолжат ли искать семью.
Тайна семьи Усольцевых.
Супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода к горе Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин. После этого семья перестала выходить на связь.
Их автомобиль так и остался стоять на окраине Кутурчина, где они провели последнюю ночь. Внутри нашли 300 тысяч рублей наличными.
12 октября 2025 года активная фаза поисков была завершена. Весной 2026 года поиски возобновили после того, как в районе сошёл снег. Однако Усольцевы до сих пор не найдены.
Срок сокращён до шести месяцев.
Официальная версия их пропажи — несчастный случай. Однако за время поисков выдвигались и другие предположения: от встречи с дикими животными до побега в другую страну.
Из близких родственников у них остались сын Ирины от первого брака Данил и его бабушка.
«По закону гражданина можно объявить умершим, если в месте его жительства нет сведений о нём в течение пяти лет. Но есть важное исключение: если человек пропал при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание предполагать гибель от несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев. Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски. Поэтому у семьи уже сейчас есть право подать в суд с просьбой объявить их умершими», — пояснил юрист.
По словам Алешкина, суд в этом случае изучит все обстоятельства дела и, если сочтёт доказательства убедительными, вынесет решение о признании граждан умершими. При этом днём смерти могут признать день предполагаемой гибели.
Поиски не прекратятся даже после решения суда.
Поиски Усольцевых не прекратятся после того, как их признают умершими, сообщил Алешкин.
«Важное уточнение: само по себе решение суда — это не команда прекратить розыск. Это юридический механизм, который нужен семье, чтобы решить практические вопросы: оформить наследство, получить пособия, закрыть какие-то обязательства. Правоохранительные органы при этом продолжают искать человека параллельно, пока есть хоть какие-то зацепки», — пояснил эксперт.
При этом общественный интерес к истории не может помешать суду признать Усольцевых погибшими.
«Решение суда основывается исключительно на доказательствах: материалах следствия, показаниях свидетелях, результатах экспертиз, данных поисковых операций. Если в ходе процесса суд увидит, что есть веские основания полагать гибель, он вынесет решение. Если же доказательств гибели недостаточно — суд откажет», — добавил юрист.
Что будет дальше.
Родственники Усольцевых пока не обращались в суд с заявлением о признании семьи умершей. Однако, учитывая то, что с момента пропажи прошло уже более девяти месяцев, они имеют на это полное право. Если суд примет положительное решение, это позволит семье решить юридические вопросы, связанные с наследством и пособиями.
Поиски Усольцевых продолжаются. Спасатели и волонтёры не оставляют надежды найти их живыми. Но время работает против них. Тайга — суровое место, и шансы выжить в ней без снаряжения и тёплой одежды минимальны.