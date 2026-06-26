Деньги ребенка погибшего участника СВО ушли на кредиты и ставки

В Омской области суд рассмотрит уголовное дело против 37-летнего опекуна, которого обвиняют в хищении более 3,6 млн рублей у 12-летнего подопечного. Об этом сообщили в прокуратуре Муромцевского района.
По версии следствия, с июля 2024 года по ноябрь 2025 года мужчина переводил деньги ребенка на свой счет. После этого, как считает следствие, он распоряжался средствами в личных целях.
В прокуратуре уточнили, что среди похищенных денег были выплаты на содержание несовершеннолетнего. В том числе речь идет о мерах поддержки как сыну погибшего участника специальной военной операции и военной пенсии.
По данным надзорного ведомства, значительная часть средств пошла на закрытие кредитов, ставки на спортивные игры, покупку компьютерных игр и автомобиля. Мужчине вменяют присвоение и растрату.
Прокуратура также подала иск в интересах потерпевшего о взыскании суммы ущерба. Уголовное дело передано в Муромцевский районный суд Омской области, где его рассмотрят по существу. До решения суда мужчина остается обвиняемым, его виновность должна быть установлена в судебном порядке.
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