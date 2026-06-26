Мошенники наживаются на ситуации с топливом: что нужно знать россиянам о новых обманных схемах

Россиян предупредили о распространяющихся обманных схемах на фоне ситуации с топливом. Мошенники пытаются нажиться на актуальной теме. Они крадут Telegram-аккаунты жертв с помощью фейковых предложений топлива по записи. Об этом подробно рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.