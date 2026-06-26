В Новой Зеландии отменили более 100 авиарейсов из-за ураганного ветра и шторма

По ее информации, наиболее серьезные перебои в работе транспорта отмечаются в районе Веллингтона, где из-за сильных порывов ветра отменены внутренние и международные авиарейсы, а также прекращено паромное сообщение через пролив Кука. Неблагоприятные погодные условия также привели к закрытию ряда автомобильных дорог на Южном острове, в том числе автомагистралей, проходящих через горные перевалы Линдис, Артурс и Льюис, где ожидаются сильные снегопады.