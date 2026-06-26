В Новой Зеландии отменили более 100 авиарейсов из-за ураганного ветра и шторма

СИДНЕЙ, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 100 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за сильного шторма и ураганного ветра, вызвавших перебои в работе транспорта и электросетей в различных районах страны. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.
По ее информации, наиболее серьезные перебои в работе транспорта отмечаются в районе Веллингтона, где из-за сильных порывов ветра отменены внутренние и международные авиарейсы, а также прекращено паромное сообщение через пролив Кука. Неблагоприятные погодные условия также привели к закрытию ряда автомобильных дорог на Южном острове, в том числе автомагистралей, проходящих через горные перевалы Линдис, Артурс и Льюис, где ожидаются сильные снегопады.
Как сообщает государственная метеорологическая служба MetService, скорость порывов ветра в отдельных районах страны достигает 120−137 км/ч. Из-за непогоды повалены деревья, повреждены крыши жилых домов и линии электропередачи.
Согласно данным энергокомпаний, без электроснабжения остались около 3 тыс. потребителей в регионе Веллингтона и еще более 6,3 тыс. — в регионе Таранаки. Власти призвали жителей отказаться от необязательных поездок, соблюдать осторожность на дорогах и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер, ливни и снег сохранятся в ряде регионов до конца суток, после чего погодные условия начнут постепенно улучшаться.