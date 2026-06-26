За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», — указал он.
Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники служб экстренного реагирования. Кроме этого специалисты устраняют последствия атаки на земле.
К несчастью не обошлось без пострадавших. Дрон атаковал частный дом в Щекинском районе. В результате ранения получила женщина. Также украинские дроны повредили провода и промышленное предприятие в Новомосковске.
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