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За ночь над Тульской областью сбили 73 дрона

Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства противовоздушной обороны в Тульской области ночью 26 июня. Всего за ночь над регионом сбили 73 дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», — указал он.

Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники служб экстренного реагирования. Кроме этого специалисты устраняют последствия атаки на земле.

К несчастью не обошлось без пострадавших. Дрон атаковал частный дом в Щекинском районе. В результате ранения получила женщина. Также украинские дроны повредили провода и промышленное предприятие в Новомосковске.

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