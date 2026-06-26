Собянин сообщил об отражении атаки уже 45 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть вражеских беспилотников (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 45.
25 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.
Между тем Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки украинской армии по энергетической инфраструктуре. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.