Две тысячи рыбок доставили в Хабаровск самолётом

В аэропорт Хабаровска из Москвы прилетели 1,8 тысячи аквариумных рыбок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди водоплавающих пассажиров — меченосцы, гуппи, скалярии и неоны. Из аэропорта они отправились в городские зоомагазины. В Хабаровск рыбки прилетели в специальной таре, в которой поддерживается температура +24 — 26 градусов.
— При ветеринарном контроле нарушения не выявлены. Партии аквакультуры оформлены и допущены к дальнейшему следованию в адрес получателей, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, ранее в Хабаровск прилетели обезьяна и дикобраз.