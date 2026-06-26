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Две тысячи рыбок доставили в Хабаровск самолётом

Меченосцы и гуппи отправились в городские зоомагазины.

Источник: Хабаровский край сегодня

В аэропорт Хабаровска из Москвы прилетели 1,8 тысячи аквариумных рыбок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди водоплавающих пассажиров — меченосцы, гуппи, скалярии и неоны. Из аэропорта они отправились в городские зоомагазины. В Хабаровск рыбки прилетели в специальной таре, в которой поддерживается температура +24 — 26 градусов.

— При ветеринарном контроле нарушения не выявлены. Партии аквакультуры оформлены и допущены к дальнейшему следованию в адрес получателей, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Напомним, ранее в Хабаровск прилетели обезьяна и дикобраз.